PÄEVA TEEMA | Peter Pedak: raskete otsuste aeg on käes

Minu meelest pole Vabariigi Valitsus ega riigikogu piisavalt selgelt välja öelnud, et nad on valiku ees, kas:

a) sundida arste langetama meditsiinieetiliselt üliraskeid otsuseid, keda päästa,

b) piirata raske haigestumise ohuga (eelkõige vaktsineerimata) inimeste liikumist või

c) sulgeda ülejäänud ühiskond – haridus, kultuur, kaubandus, teenindus...