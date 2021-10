EKREle selja pööranud Hillar Viks: mulle sai täiesti vastuvõetamatuks nende pandeemia-poliitika

Kas astud erakonnast välja?

Sellise küsimuse esitas mulle EKRE Lasnamäe osakonna juhataja, kui käesoleva kuu alguses teatasin oma kandidatuuri mahavõtmisest 17. oktoobri valimistel. Vastasin, et mitte praegu. Siis ma arvasin, et olen üksik vastaline. Selgus, et ei. Kui palju on veel lihtliikmetest lahkujaid ja seda kavatsejaid, teab vaid Vooglaiu sõber Issand Jumal taevas.

Minu otsusel on põhjusi rohkem kui praegune EKRE koroonapoliitika, mis sai mulle täiesti vastuvõetamatuks pärast erakonna juhtkonna otsust boikoteerida kõiki valitsuse abinõusid pandeemia peatamiseks.

Tahaksin nüüd jagada laiema lugejaskonnaga endasse kogunenud pingeid ja mõtteid.

Pro et kontra, ehk EKRE poolt ja vastu.