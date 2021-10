Brexiti järelmid. Britte kimbutavad kiiresti tõusvad hinnad ja tõsine tööjõupuudus

Septembris korraldatud uuring paljastas, et Ühendkuningriigis on täitmata ligi miljon töökohta, neist pooled toitlustussektoris. See on ka mõistetav, sest ajalooliselt on see sektor toetunud teistest Euroopa Liidu riikidest pärit töötajatele.

Nüüd on pandeemia algusest saadik riigist lahkunud 1,3 miljonit võõrtöölist, kes pole naasnud, ja ettevõtjad ei suuda töökohti enam täita.

Uuringu sõnul valitseb riigis krooniline tööjõupuudus, mis võimendab eelkõige pandeemiast alguse saanud tarneahelate kriisi. Koroonapandeemia üleilmsele levikule Brexit mõju ei avaldanud, kuid töökäte puudusele on selle mõju olnud suur.