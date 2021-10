Kätlin Konstabel: me ju ei taha sattuda läbipõlenud tohtri juurde

Kirujate ja tervishoiutöötajate kurnatusse ükskõikselt suhtuvate tegelaste jutt paneb imestama, sest neil näikse olevat meelest läinud, kui kõrged on meie ootused ühe või teise ametinimetusega tervishoiutöötajaga kokku puutudes.

Arsti juurde või suisa haiglasse sattudes tahame me kõik, et meiega oldaks kenad ja meid tehtaks terveks. Soovitavalt nii, et saaksime ikka senist eluviisi jätkata, olgu see kuitahes ebatervislik.

Arste tasub aidata praegu täitsa isekatel põhjustel. Näiteks...