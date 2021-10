PÄEVA TEEMA | Kunstnike liidu juht Elin Kard: kriis on jätnud loomeinimesed turvatundeta, riik peaks toetama kindlustustega

Usun, et siinkohal nõustuvad minuga paljud kunstnikud, et esmatähtis on ravikindlustuse olemasolu. Samas on sotsiaalsed garantiid palju laiem mõiste.

Elin Kard Eesti Kunstnike Liidu president, Hobusepea ja Draakoni galerii galerist 14