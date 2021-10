Riknema ei tasu lasta: kõrvitsamaiused halloween’i järgseks ajaks

Praegu on just õige aeg hakata kapi otsa tallele pandud kõrvitsaid kasutama, et ei peaks nende riknemisega riskima. Pealegi kuluvad pärast halloween’i ju igati ära ideed, mida teha alles jäänud kõrvitsa viljalihaga.