Koroona on maailma jaoks täiesti uus viirus. Keegi ei osanud alguses arvata, et see saab kõikehõlmavaks nuhtluseks. Koos koroona tekke teooriatega levisid netiavarustes oletused vaktsiinide lubamatult kiirest ja poolikust testimisest. Seda tõukasid tagant mitmed arstidiplomit ja teaduskraade omavad uurijad juhtivatest lääneriikidest. Öeldakse ju tänapäeva inimese kohta, et ta ei otsi enam tõde, vaid fakte, mis kinnitaksid temas juba väljakujunenud veendumusi.

Mis on seni tugevaim antivakserite argumentatsioonis?