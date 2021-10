Läti rahvusorkestri kontsertmeister: Eesti on meile praegu nagu kuurort

Eelmisel nädalal pandi Läti järsult lukku – kinni pandi ka kontserdielu ja kehtestati komandanditund. Sellegipoolest saab Eesti muusikapublik sel laupäeval kuulata Estonia kontserdisaalis Läti rahvusliku sümfooniaorkestri kontserti. Orkestrit juhatab nende uus peakülalisdirigent, rahvusvahelise nimega särav eestlanna Kristiina Poska.

Kuidas lätlased nüüd Eestisse tulla saavad? Küsin seda nädala algul Läti orkestri kontsertmeistrilt Georg Sarkisjanilt, kes on ka Hatšaturjani viiulikontserdi solist. Tema hääles on murenoote. „Loodame, et kõik õnnestub,” ütleb ta. „Orkestrandid on meil kõik vaktsineeritud, kuid eks risk on ikka. Meie orkestril on rangetest piirangutest hoolimata siiski luba proove teha. Mängime selle kava päev varem Lätis publikuta ja ootame väga võimalust Eestis elavale publikule esineda. Eesti on meile praegu nagu kuurort!”

Mida kontserdil kuulda saab, loe alljärgnevast loost.