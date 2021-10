Aastaid oma lapsi vägistanud isa: tung oli suur, mõtlesin, et ei lähe võõra naise juurde

Põhja ringkonnaprokurör Lea Pähkel on oma pika karjääri jooksul näinud palju võikaid lugusid. Tema sõnul see lugu olnud üks vastikumaid. Peale laste kannatuste teeb loo eriti jäledaks see, et ema nägi lastega toimuvat pealt ega võtnud aastate jooksul mitte midagi ette. „Ema aitas tahtlikult oma tegevusetusega vaimselt kaasa sellele, et isa sai korduvalt aastatel 2013-2019 nende ühiseid lapsi vägistada," nentis Pähkel ja lisas, et tema praktikas oli see teine selline juhtum, kus ema jäi pealtvaatajaks.

.