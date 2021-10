NÄDALA NÄGU | Ivan Orav: Anneli pandi ministriks

Alustame kasvõi sellest, et Päts oli naisterahvaste vastu väga aupaklik. Ei tulnud kõne allagi, et tema oleks mõne lüpsinaise või karjatüdruku kõlvatule teele ahvatlenud. Kui ta juhtuski mõnesse tallu öömajale jääma, siis mängis ta pigem koeraga, tegi lambatallele pai ja pakkus vanale märale suhkrut.

Võimatu on ette kujutada, et Päts oleks sättinud end peretütre või teenijapiiga sängi servale ja hakanud ajama sellist juttu: „Kuule, kaunitar, mis oleks, kui võtaksime joogid autosse ja kimaksime koos Tallinna? Ma võin su kultuuriministriks panna... Sa ei tea, mis asi on kultuuriminister? No eks sa siis saad aru, kui ma panema hakkan... Ära karda, see pole üldse valus... Kultuuriminister olla on väga hea... Noh, kiisumiisu, kas läheb sõiduks?”