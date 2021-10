LP KOLUMN | Heidit Kaio: mida ma olen õppinud suhetest kahe nädala ja terve eluga?

On august, aasta pärast lahutust. Käsmus on Viru Folk, peatun Tiit ja Maris Pruuli juures. Nad kutsuvad merele koos Lauri Saatpalu ja tema naise Mailiga. On kuumalaine, meri on tüüne. Loksume. Naudime. Kiirendame kaatriga. Tiit näitab ümbruskonna kaunimaid randasid.

Jõudnud Käsmus merelt tagasi paadisillale, pakub Tiit: „Lähme meie juurde grillima.” Tõesti, miks mitte! Juba istumegi Pruulide juures terrassil.

Õhtu edenedes küsib Tiit: „Kas me mõnele kontserdile ei peaks minema?”

„Ah, milleks,” möriseb Saatpalu.