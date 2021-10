Toomas Hendrik Ilves: ostame Putinilt ise köie, millega meid üles puuakse

Oleme siin, et austada Aleksei Navalnõid, keda on jälitatud, taga kiusatud, läbi pekstud, mürgitatud ja vangi heidetud selle eest, et ta julges vastu seista kõrilõikajalikule autokraatiale, mis on muundumas klassikaliseks totalitaarseks valitsuseks. Tema kuritegu? Kasutada rahumeelselt oma sõnavabadust kui oma fundamentaalset inimõigust selles, et astuda vastu rünnakrühmlaste, vägivalla ning mõrvade abil koos hoitavale režiimile.

Navalnõi lugu pole midagi uut. Aastakümne jooksul enne kommunismi varisemist nägime sama lugu kordumas ikka ja jälle. Jossif Brodskit, Natan Šaranskit, Aleksandr Solženitsõnit, Andrei Sahharovi ning sadu teisi kiusas taga pärismaailma Mordor, Nõukogude Liit.

Siiski on praegu üks erinevus.