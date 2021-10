Osa koroonaskeptilise ühispöördumise allkirjastanud „meedikuid” hämab oma ameti kohta

Möödunud nädalal avaldas grupp Eesti Meedikud ja Teadlased Avatud Diskussiooni Poolt pöördumise, mille Eesti Päevaleht veebis isegi korraks avaldas, aga peagi siiski eemaldas, sest selgus, et osa allakirjutanuid kõigest ehtis end meditsiinitöötaja sulgedega.

Vaktsiinides ja koroonapiirangutes kõhklejad on kasutanud pöördumist sotsiaalmeedias oma argumentide tõendamiseks, et näidata, et nn peavooluarstid ja -meedia on valetanud.

Kuigi pöördumise pealkiri väidab lennukalt, et alla on kirjutanud arstid, tervishoiutöötajad ja loodusteadlased, pole see päris kõigi puhul nii.