FOTOD | Anne-Mai Tevahi esitles oma uut luulekogu

Raamatu kohta on öeldud nii. "See väike kasekoore naksatus, linnutiiva sähvatus löömas vaikusesse laineid, kolletunud lehe kukkumine sambla pehmele püüdmisele, esimese vihma lõhn. Sa oled tagasi. Seal, kuhu sa kuulud. Seal, kus algab armastus ja igatsus. Tüdruk rändamas mööda hingeloodust, jättes oma sammudesse õrnust. See on teekond armastusest, looduse ja inimese sümbioosist. See on inimese hing, tema aastaajad, tema õitsemised, tema närbumised".