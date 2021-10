Advokaat Janne-Liisa Ottis: jah, vaktsineerimata töötaja võib erandkorras vallandada

Vabariigi valitsuse poolt 21.10.2021 kehtestatud uute piirangutega seoses on tekkinud taas päevakorda küsimus, et kas tööandjal on võimalik vaktsineerimata töötajaid vallandada.

Janne-Liisa Ottis advokaat, Sirel & Partnerid 2