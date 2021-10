Vabalt tänavail jalutav lapsemõrvar tekitab kohalikes hirmu. „Enne jooksid lapsed igal pool ringi, aga nüüd…”

Paarisaja elanikuga Panga külla saabus sügis sel aastal erakordselt sünge ja muredeküllasena. Küla peal liigub ringi eluks ajaks vangi mõistetud Vassili Otškalenko, kes on samas kandis lapsi vägistada püüdnud ja mõrvanud. Kohalikel pole aimugi, millal äkitselt avavanglasse ümber paigutatud kurjategija parasjagu küla peal ringi kolamas on.

Haapsalu Panga küla kohalikele ei mahu selline asi pähe. Nad kardavad. Haapsalu linnaisad on murest murtud: linnapea Urmas Sukles palus koos volikogu esimehe Jaanus Karilaiuga justiitsministrilt abi, et taastada Haapsalus turvaline elukeskkond. Nad toovad pöördumises ministrile välja, et juba on juhtumeid, kus lapsed ei julge üksi kooli või trenni minna. Pered on ärevuses, koolide psühholoogid on palutud appi neid rahustama.