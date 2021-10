Jevgeni Ossinovski: tulge maa peale! Positiivse kiirtesti tegijad poevad peitu, aga meie vaidleme, kas teatris maski kanda

Kevadel oli näha, mida otsustamatus, uitjuhtimine ja segaste ning vastuoluliste sõnumite andmine kaasa toovad. Me nägime, mida see maksma läks. Kuude kaupa rangeid piiranguid ja 700 miljonit eurot, mis tuli lisaeelarvest. Ja nüüd oleme me sama aasta sees juhitud taas kuristiku servale. Sellises olukorras kuuleme me, et valitsus arutab ja et valitsuses on erinevaid arvamusi.

Prognoosid ütlevad, et me oleme praegu Tallinna-Bergamo lennukis. Tuletage meelde pilte Bergamo haiglast. See on see suund, kuhu me liigume