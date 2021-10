Toomas Alatalu: Vladimir Vladimirovitšile istub, kui teda kuulab sõber Sauli

Suhted Ida ja Lääne vahel on ülihalvad, suhtluskanalid suures osas isegi suletud ja samas peab keegi esimesena järgi andma ning Moskva on juba mitu nädalat kinnitanud, et selleks olgu Lääs.

Toomas Alatalu ajaloolane, poliitikavaatleja