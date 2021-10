ARVAMUS | Koroonas Imre Sooäär: mõtlesin, et olen tugev. Kui ma poleks vaktsineeritud, oleksin praegu isolaatoris, toru kõris

Kui pikalt see võitlus jätkub, seda veel ei tea, aga loodan, et suudan siiski haiglat vältida. Mul on mitmeid häid sõpru, arste, kes on telefoni teel nõustanud ja häid soovitusi andnud. Olen teile kõigile südamest tänulik. Sõber tõi mulle inhalaatori, et saaksin kergemini hingata ja see tõesti aitab. Sõrme otsas on vere hapniku andur, kui see langeb alla 90%, siis pole ilmselt haiglast pääsu. Loodan siiski, et suudan selle kodus seljatada.

Õnneks pole mul mingit hirmu, ka surmahirmu mitte. Hirm on alati ebaratsionaalne, see on alateadvuses. Sellele ei saa anda korraldust: korista ennast ära. Seetõttu suudan ma ilma hirmudeta sissetungijaga silmitsi seista ja oma jõuvarusid konsolideerida, aga praegu käib võitlus.

Täna kinnitas PCR test, et olen covid-positiivne, murdja oli hoolimata kõigest siiski minust võitu saanud. Aga ma poleks uskunud, et pärast kahekordset vaktsineerimist see mind nii jõuliselt pikali lööb. Paraku see kiskja ei hooli, kui tugevad ja karastunud me oleme.

Tegin igaks juhuks järgmisel hommikul veel ühe covidi kiirtesti, et mine tea. Ikka negatiivne! Eile siis kadus lõhnataju sootuks ja öösel oli olukord juba püsti hull. Panin nii palju tekke peale, kui üldse leidsin ja veel ühe kasuka ka otsa, et sooja saada, aga ikka lõdisesin külmast. Tegelikult oleks pidanud olema kuum, sest kraadiklaas näitas juba ligi 40. Paracetamol oli ka otsa saanud. Hingata oli järjest raskem. Vappusin üle keha kaks tundi järjest ja olin juba peaegu kiirabi kutsumas. Õnneks suutsin ennast meditatsiooniga üles soojendada ja sisemised jõuvarud koondada, et keha enam ei väriseks.

Aga võta näpust, mõned murdjad on tugevamad kui meie tahtejõud ja heidutus. Teisipäeva õhtust saati on olukord mu elus tund tunnilt kuristiku suunas veerenud. Juba kolmapäeval viskas palaviku 39,5 peale. Tekkis valu rinnus. Tegin igaks juhuks kohe ka covidi kiirtesti, mille apteegist ostsin. See oli negatiivne. Lootsin, et ehk on vaid väike külmetus ja küll läheb üle.

Vaktsineeritud põevad kergemini

Miks ma seda kõike kirjutan?

Esiteks selleks, et hoiatada, kes te minuga olete viimasel ajal kontaktis olnud. Ma ei tea, kas sain selle healt kolleegilt Riigikogu väliskomisjonis, kes ka praegu viirusega võitleb või kelleltki teiselt, polegi oluline. Seda ringleb praegu järjest rohkem igal pool. Hoidke ennast ja käituge vastavalt.

Teiseks selleks, et oma kogemust jagada. Ehk on kellelgi teisel sellest abi. Ükskõik, kui tugevad me enda arvates ka oleme, on meist tugevamaid jõude. Äkki oli universumi poolt mulle see kogemus saadetud just selleks, et ma midagi sellest õpiksin. Kõigel on ju kõigega seos ja midagi ei juhtu niisama. Võibolla pidin selle covidi kogemuse just selle pärast saama, et uskusin kindlalt –mulle see küll külge ei hakka.

Aga olen nüüdseks veendunud, et kui ma poleks olnud vaktsineeritud, siis oleks ma praegu juba isolaatoris, toru kõris. Osades haiglates on intensiivis torude all üle 95% vaktsineerimata patsiendid ja see ongi peamine argument vaktsineerimise kasuks. Et meditsiinisüsteemi kokkuvarisemisest hoida ja meie kannatusi leevendada, sest kõik vaktsineeritud põevad ikkagi kergemini, kui mittevaktsineeritud.

See metslane, kust iganes hiina nahkhiirekoobastest või laborist ta valla pääses, on ikka üks jube ja salakaval vallutaja. Oluliselt hullem kui gripp. Ei sooviks taolisi kannatusi ja läbielamisi ka mitte oma vaenlastele. Olen seda juba enne lähedalt näinud, kui jube selle haiguse kulg võib olla. Just seetõttu, kui nägin laupäevasel Varro meeleavaldusel meedias kahte naist Vabaduse väljakul pusadega „Eesti arstid on saast ja covid on ainult pettus“ siis läks mul kops küll üle maksa. Kui madalale saavad osa kaaskodanikke langeda? Aga ma püüan alati mõelda ja mõista – miks, mitte kohe hukka mõista.