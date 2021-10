Robert Sarv: valitsus kardab tunnistada vaktsiinipoliitika läbikukkumist

300 000 - 500 000 inimest ei ole Eestis siiski inimesed, nad on teisejärgulised. Põdesin koroona läbi 2020. a märtsis, kui tulin pandeemia alguses Balilt tagasi. Mitu päeva oli kõigi sümptomitega halb olla. Abikaasal oli kõik korras, null sümptomit. Helistasime perearstile, aga kuna 2020. a märtsis testiti vaid riskirühmi, öeldi mulle, et tegemist on „külmetusega". Arsti soovitus oli „hanerasv ja sinepiplaaster" (täpselt nii, nagu muide soovitas Mart Helme).

Nagu näete, siis „tõde" on täpselt selline, nagu parasjagu vaja on