Inimesed hakkavad väsima. Hiina koroonapoliitika nõuab ohvreid

Reedel avaldas Pekingi ajaleht Beijing Ribao graafiku, mis kujutab kahe COVID-19-sse nakatunu rohkeid kokkupuuteid inimestega, keda nad olid nakatanud. Värske deltatüve puhang toimus ajal, mil Hiinas levib rahulolematus ja kohati paanika ning isegi harukordsed valitsuse koroonapoliitika vastased protestimeeleolud.

Sellest alates, kui esimesed koroonajuhtumid ligi kaks aastat tagasi tuvastati, on Hiina rakendanud tõve vastu täissallimatust. Erinevalt paljudest lääneriikidest on suudetud vältida viiruse levikut üle riigi. Eelmisest aastast saadik on 1,4 miljardi elanikuga riigis ametlikult registreeritud kõigest alla 100 000 nakkusjuhtumi. Koroona tõttu on surnud vähemalt 4634 inimest. Võrdluseks: näiteks USA-s on registreeritud ligi 46 miljonit nakkus- ja rohkem kui 740 000 surmajuhtumit.