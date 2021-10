Priit Sibul: terve koolipere on lõhestatud ja tülis, kuidas masstestimine välja hakkab nägema?

Vabariigi valitsus tahab, et koolid jääks avatuks ja see on hea. Mis ei ole hea, on et neil puudub vähemgi ettekujutus, kuidas seda saavutada.

Priit Sibul Isamaa peasekretär