Ärgem unustagem, et Venemaa agressioon Ukraina vastu pole alates 2014. aastast hetkekski peatunud. Ainuüksi sellel aastal on Ukraina kaotanud kümneid kaitseväelasi hukkunute ja haavatutena. Seepärast kõlavad mõne lääneriigi üleskutsed Ukrainale hoiduda enda kaitsmisest küüniliste ja arusaamatutena. Ukrainal on täielik õigus ennast kaitsta, kaasa arvatud ka kaasaegse relvastusega, nagu selleks on Türgist ostetud mehitamata droonid.

Venemaa püüab kasutada uueks massiivseks propagandarünnakuks 26. oktoobri intsidenti, kui Ukraina kasutas Donbassis kaitsetegevuses esmakordselt Bayraktar TB2 drooni. Selle eesmärk on luua eeldusi nii rahvusvaheliseks diplomaatiliseks manöövriks kui ka võimalikuks sõjaliseks eskalatsiooniks. Moskvas püütakse valeuudiste ja propagandaga jätta muljet, et Ukraina valmistub jõuga Donbassi tagasivõtmiseks.