Statistika järgi ei ole väljastpoolt Eestit tulnud talentide töölt lahkumise põhjus number üks mitte see, et neile ei meeldiks valitud töö või firma, vaid asjaolu, et talent, või kui ta tuli koos perega, siis mõni tema pereliikmetest, ei kohane ega leia siin endale piisavalt sotsiaalset väljundit.