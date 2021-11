Vaktsiinivastaste üks põhiargument viimasel ajal on „Ka vaktsineeritud satuvad haiglasse!” Näiteks koroonauurija Kaari Saarma ütles oma videopöördumises, kus ta kutsus inimesi Vabaduse väljakule meelt avaldama, järgmist: „Eelmisel nädalal oli vaktsineerituid haiglas 32,2% ja see protsent on viimaste nädalate jooksul üha tõusnud. Kui lähedal me peame olema 50 : 50 seisule, et terviseametkonnad ja otsustajad peatuksid, et küsida: kas vaktsineerimine on tõesti ainus töötav lahendus?”