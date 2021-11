JUHTKIRI | Keskerakond vajab saneerimist

Riigikogu Repsi-hääletus ei suurendanud usku, et erakond tahab minevikule, mida iseloomustasid kahtlased raha hankimise skeemid, otsustavalt selja pöörata. Selleks oleksid ka keskerakondlased ise pidanud hääletama Repsilt saadikupuutumatuse võtmise poolt, et saata ühiskonnale sõnum: meiegi tahame, et kohus ühe meie liidri piinlikus loos kõik rikkumised välja selgitaks ja õigluse maksma paneks. Jutt, et jätsime hääletamata, sest teadsime, et meietagi on vajalik hulk hääli koos, andis pigem mõista, et poliitilise mõjuvõimu kuritarvitamisse suhtutakse endiselt põhimõttel „pole tabatud, pole varas”. Eriti kahju, et hääletamata jättis Jüri Ratas, kelle erakonna esimeheks saamisest lootsid optimistid ka erakonna uueks loomist.