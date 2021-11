JUHTKIRI | Oti piinlik lahkumisetendus

Olukorras, kus kõik inimesed - ka need, kes on teinud endast koroonaepideemia peatamiseks kõik - peavad kannatama vaktsiinist keeldujate jonni pärast, mõjus seni refusenikkute seltskonda kuulunud inimese samaaegne osalemine valitsuse töös selge signaalina. Mõistaandmisena, et vajadust maksimaalselt suur osa ühiskonnast vaktsineerida kinnitatakse vaid paberil, mitte läbi eeskuju.