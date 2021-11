Baskimaa köögiimed: mustaks põlenud juustukook ja küünistega mereannid

Kuigi kogu Baskimaal veedetud aja jooksul ei saanud ühtegi toitu, mis poleks kas hea või väga hea, siis kõigi toidusõprade Meka on siiski Donostia ehk San Sebastián. Ainuüksi Michelini tärniga restorane on selles gurmeelinnas ühe elaniku kohta nii palju, et nad on sellega maailmas suisa teisel kohal. Donostiat edestab tärnidega pärjatud söögikohtade poolest ainult Jaapani kulinaariapealinn Kyoto. Maailma hinnatumaid kokki Ferran Adrià (legendaarse El Bulli restorani juht) on öelnud, et arvestades toidu keskmist kvaliteeti igas Donostia söögikohas, on see linn ilmselt üks maailma parimaid. Kõige paremates kohtades (sh pinxto-baarides) tasub alati koht broneerida, kui ei taha pikalt järjekorras seista või oma einet baarileti ääres nautida. Ühes kohas (Atari Gastroleku), mis on tuntud peale muude suurepäraste roogade ka valge šokolaadi kastmega serveeritava foie gras’ poolest, sõime suisa püstijalu. Seistes einestamine on Baskimaa pilgeni täis baarides ja söögikohtades üsna tavaline nähtus, sest kliente on alati rohkem kui toole. Ja kui söögikohta ära ei mahu, ummistatakse süües ja juues selle esine tänav, mis on eriti tavaline nähtus just nädalavahetusel.

Kõige kuulsam toit on ilmselt tapat meenutav näks pincho (baski keeles pinxto), mis on levinud peale Baskimaa ka Navarras, La Riojas ja mujal Põhja-Hispaanias.