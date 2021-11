JUHTKIRI | Olla valmis kütte käibemaksu langetama

Septembri lõpus rääkis Vakra kui soojatootjale Utilitas pealinna kaugküttesüsteeme rentiva munitsipaalettevõtte juht, et pealinna kaugkütte puhul ta mingit hinnatõusu ette ei näe. Vaid viis nädalat hiljem ehk möödunud pühapäeval teatas Utilitas, et sai konkurentsiametilt loa tõsta Tallinnas ja Maardus 1. detsembrist soojuse piirhinda kahe kolmandiku võrra. Nüüd lohutab Vakra, et hind tõuseb nii palju ainult külma talve korral, kui tuleb tööle panna gaasikatlamajad.