Kultuurisaadikud kaugelt Siberist. Tõva kurgulaulukoor annab Eestis kaks kontserti

Festivali Orient korraldaja Tiina Jokineni sõnul sai tema kooriga tuttavaks juba 2017. aastal ja sellest ajast peale tehakse edukalt koostööd. „See on Euroopas ainus festival, mis on pühendatud just autentsetele kultuuridele – nii, nagu nad on, ilma lääne kultuuride mõjudeta.”

Kogu koor viibib enne kontserte Siberis kaks nädalat isolatsioonis, et nad saaksid Eestisse tulla. „Valmistasime teie jaoks ette uue kava, meil on uuendatud koosseis ja uued rõivad. Teisipäeval sõidame juba välja, tee peal on meil kontsert Moskvas ja seejärel tuleme juba Eestisse. Meil on ka üks päev, kus saame vanalinnas ringi jalutada ja nautida Tallinna,” rääkis koori solist Artõš.

Kehtivate reeglite järgi



Hoolimata keerulisest viiruseolukorrast usub Jokinen, et kõik sujub ja inimesed tulevad kontserdile. „Läheb nagu läheb ja ma ei taha isegi ennustada ega sellele mõelda, sest kui me kõik elaksime nende prognooside järgi, siis oleksime juba pea kaotanud, nagu pool meie riigist. Läheme praegu kehtivate reeglite järgi edasi ja anname endast parima,” märkis ta. „Ja muuseas ei näe ma mingit katastroofi tulemas, mis puudutaks piletimüüki. Inimesed käituvad ikkagi vastutustundlikult. Jääb üle end vaktsineerida, ma ei näe muud väljapääsu.”

Kollektiiv esitab piirkonna rahvamuusikat ja Tõva heliloojate loomingut traditsioonilistel muusikariistadel. Orkester loodi 2003. aastal ja on 15 tegutsetud aasta jooksul esinenud kõige erinevamatel Venemaa ja maailma lavadel. Üks tõva muusikakultuuri pärle on kurgulaul höömei. Orkestri solistid, kes mängivad virtuoosselt rahvapille, valdavad suurepäraselt ka kõiki tõva ainulaadse kurgulaulu tehnikaid.

Tuntud muusikateadlane professor Teodor Levin on öelnud, et tõva muusikas peitub mingi aines, mis on omane meile kõigile. Tõva rahvusorkestri esinemine pole ainult kurgulaul, iidsed rahvalaulud ja uued teosed, vaid ka ebaharilikud rahvariided, võõrapäraselt lummava kõlaga muusikariistad.

KONTSERT Ürgväeline Tuva – Tõva kurgulaulukoor ja rahvusorkester (Tõva vabariik, Venemaa) Kontserdid 9. novembril vene kultuurikeskuses ja 10. novembril festivalil Orient Põlva kultuuri- ja huvikeskuses