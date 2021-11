LEEDU KRIMI | Viis veidraimat enesetappu ja õnnetust, mis Leedu eliidis siiani vandenõuteooriaid tekitavad

30 iseseisvusaasta jooksul on Leedu näinud mitmesuguseid jõhkraid kuritegusid, plahvatusi ja palgamõrvu. Valdav enamik mõrvamüsteeriume on aja jooksul lahendatud, mõned isegi aastakümneid hiljem. Leidub aga ka rida kurikuulsaid surmajuhtumeid, mille põhjus on jäänud lahtiseks.