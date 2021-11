„’Allo ’Allo!” staar: BBC sülitas meile näkku!

BBC klassikalised komöödiasarjad „Fawlty Towers” ja „’Allo ’Allo!” on viimastel aastatel jäänud sotsiaalset õiglust taga ajavate aktivistide hambusse. Black Lives Matteri meeleavalduste harjal otsustas BBC esmalt maha võtta mitu „Fawlty Towersi” osa ja eemaldada sarjast stseene, mis võivad tunduda rassistlikud. Seejärel jõudis järg ka Eesti televaatajate lemmiku „’Allo ’Allo!” kätte, millele lisati hoiatus, et sarjas kasutatav keel ja selle tegelaste hoiakud võivad mõjuda solvavalt.

Sarjas mänginud Guy Siner (74) ütleb LP-le, et tegu on absurdse käiguga, mis tuleneb otsustajate lünklikust haridusest ja halvast kasvatusest.

Briti huumor, mis põhineb sarkasmil ja piiripealsetel naljadel, on maailmakuulus. Tänapäeval solvutakse erakordselt tihti, mingite pisiasjade pärast nõutakse kellegi või millegi ära nullimist ja keelamist. Kas selles valguses on Briti huumoril tulevikku?

Kardan, et ei ole. Kogu maailm on viimastel kümnenditel muutunud väiklasemaks ja tühisemaks. Aga kui lõpetada positiivsega, siis arvan, et „’Allo ’Allo!” sugused klassikalised komöödiasarjad on väga paljudele positiivseid emotsioone andnud ja see jätkub edaspidigi. Kui palju praegused nn woke-aktivistid ka ei üritaks, ei saa nad seda inimestelt ära võtta, sest uusi vaatajaid ja fänne tuleb kogu aeg peale.