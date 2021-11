ARVUSTUS | Huumoriga põimitud lugu naiseks olemisest, vananemisest ja teistest tabudest

Netflixis linastuv „Äärepealt” ei püüa varjata otseseid viiteid „Seksile ja linnale”. Süžee kondikava on üles ehitatud nelja keskealise naise sõprusele ning nende igapäevaelule Los Angeleses. Justine’i rollis on peaosatäitja Julie Delpy abikaasa, ühe lapse ema ja Prantsuse restorani Chez Juste peakokk. Selleks et restoraniäris konkurentsis püsida, pakub omanik, et Justine võiks avaldada nn kokapäeviku – raamatu, mis oleks professionaalne, ent isiklik. Käsikirja mustandit nähes on kirjastaja vaimustuses retseptide vahele põimitud eksistentsiaalsest ängist ja soovitab müügiedu prognooside.

Sarja esimene hooaeg läheb tagasi 2019. aastasse, mida nüüdseks teame koroonapandeemiaeelse ajastuna. Neljakümnendaisse ja viiekümnendaisse jõudnud parimad sõbrannad (osatäitjad: Julie Delpy, Elisabeth Shue, Alexia Landeau, Sarah Jones) elavad täiesti tavalist Ameerika keskklassi abielu-lapsed-maja-karjäär-elu, kus on argised mure ja rõõmud ning kus humaansus ja absurd kõnnivad käsikäes.