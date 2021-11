„Oskar Kilgase trikoo-, pitsi- ja sukatööstus riietab iga kodaniku aluspesust ülirõivasteni,” kirjutab 1936. aasta 18. veebruari Postimees. Teisalt lisab ajaleht, et kui suur osa Eesti suuremaid tekstiilitööstusi võib varsti pühitseda 100 aasta juubelit, siis Kilgase ettevõte tundub nende kõrval täiesti noorukesena. „Võib-olla vahest sellepärast tundubki ta meile kuidagi lähedasena, on liha meie lihast ja veri meie verest, on meie iseseisvusaja saavutis,” tõdeb ajaleht.