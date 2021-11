Loomulik oleks see, et pärast seda, kui inimene on saanud teada, et ta on tahtmatult levitanud eksitavat infot, üritab ta oma eksimust heastada, mitte seda maha vaikida või õigustada ennast stiilis „vaata, kui palju peavoolumeedia valetab”. Vastutus tähendab julgust tunnistada eksimust avalikult.