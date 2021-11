Mees, kelle disainitud kingi armastavad nii "Seksi ja linna" Carrie kui ka hertsoginna Catherine

Manolo Blahnik (78) õppis Pariisis kunsti ja lavakujundust, kui tema hea sõber ehtekunstnik Paloma Picasso tutvustas teda 1969. aastal toonase Meti kunstimuuseumi kostüümiinstituudi juhi Diana Vreelandiga. Nähes Blahniku joonistusi, täpsemini kontskinga, mis oli kaunistatud luuderohu ja kirssidega, ütles Vreeland: „Noormees, hoia äärmustest kinni ja disaini kingi!”

Peale selle, et Manolo loomingut on pärjatud mitme nimeka auhinnaga, jõudsid tema kingad ka suurtesse filmidesse, näiteks Sofia Coppola „Marie Antoinette’i”, ja muidugi kultussarja „Seks ja linn”, mida kingadisainer pole küll enda sõnul vaadanud. Tema nime võib leida ka mitme muusikapala laulusõnadest, kuulsaim näide on Beyoncé ja Jay-Z ühislugu „’03 Bonnie & Clyde”.