PÄEVA TEEMA | Eduard Odinets: raha küttešoki leevendamiseks on tegelikult olemas

On neid, kes ohkavad kergendatult, sest summad osutusid kardetust väiksemaks või on isegi samal tasemel kui aasta tagasi. Aga kardetavasti on veel rohkem neid, keda rekordiline elektri või kaugkütte hind rööpast välja viib, mida võimendab veel mure selle pärast, et mis hakkab juhtuma siis, kui talv juhtub külm tulema. Tõsi on ka see, et kütte hindade vahel valitsevad Eesti eri kohtades suured käärid. Näiteks on Narvas toasooja hind 47,80 eurot megavatt-tunni eest ja Vändras 127,45 eurot.