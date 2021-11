KATKEND RAAMATUST | 1000 dollarit Mait Metsamaa mõrva eest ehk Ainult surnud meestel pole soove

12. juulil 1999 käendas Mait Metsamaa Eesti Ühispangas 12 miljoni krooni suurust laenu, mis oli mõeldud Keskturu erastamiseks. Ta oli ise, endal jalg kipsis, pangas käinud. 21. juulil 1999 müüdi Keskturg 16 miljoni krooniga Turukaubanduse ASile. Ostjafirma osanikeks olid AS Lepla Kaubandus ja OÜ Abring ehk Astrid Kosareva ja Tiiu Serka. Õhus oli küsimus, kellele kaks daami oma osaluse müüvad. Mõne kuu pärast läksid need osalused kommiraha eest Vadim Polištšuki omandusse. Loomulikult tahtis Mait Metsamaa laenu käendamise eest väärikat tasu ja selleks sai olla vaid osalus. Ainult surnud meestel pole soove. 12. oktoobri hommikul tegi kurjategija Tallinna kesklinnas viiekorruselise elumaja trepikojas surmavad püstolilasud. Mait Metsamaa oli äsja vestelnud turul Astrid Kosarevaga, kes oli sel hetkel juriidiliselt veel Keskturu suuromanik, ja pistnud pea sisse Vadim Polištšuki kabinetti. Omal ajal oli Metsamaa Keskturu nõukogu esimehena ise boss. Ka Astridi teadis ta ammu, nad olid äri üle mõtteid vahetanud ja ta oli käendanud ka Astridi külmlettide ostu. Äridaam naeratas Maidule mahedalt, kuid oli eelnevalt jaganud Vadimiga kahtlusi, et Mait mängib kahe otsaga mängu. „Tapmine on olnud põhjalikult kavandatud,“ nentis keskkriminaalpolitsei komissar Urmas Krüger ajakirjandusele, hoidudes täpsustustest.