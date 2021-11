NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Kallase valitsusele on vaja ata-ata teha

ivan makaronov: „Arvestades kontingenti, kes moodustab Ida-Viru monolinnades enamuse, võib arvata, et sealsetel poliitikutel ei ole tõesti motivatsiooni pingutada ja üritada kuidagi elu paremaks muuta, vaid saab ka lihtsamalt läbi. Antud juhtum tõestas seda ja osutab puudujääkidele ning põhjustele miks Ida-Viru linnad on sellised nagu nad on ja süüdi pole tallinnlased või valitsus vaid ikka kohalikud inimesed.”

mis vahe on?: „Kas sind ostetakse pastakate,tikutopside ,šokolaadi eest ära või siis spa piletite eest? Üks kuritegu kõik- kui on kuritegu?!”

mõtteid kaabu alt: „Praegune olukord rahuldab kõiki, Venemaal on garantii, et Ukraina ei saa lääne organisatsioonidega liituda, kuna käimas on konflikt tema territooriumil, ukraina poliitikud saavad kõik möödalaskmised ja tegemata jätmised sõja süüks ajada ning lääne think tanki mehed ja naised saavad lõputul hulgal kirjutada sel teemal lolle artikleid ning mööda erinevaid konverentse oma lolli mögaga gastroleerida. Vt. ka näiteks „Ärma Laisk”.”

siimu vuntsid: „Kallase valitsusele oleks vaja ata-ata teha, sest seda, et haigestumised lähevad üles ja tekivad probleemid koolides sügisese vahaeaja järel ja paiku, oli ette teada juba poolteist kuud varem, kui teised maad, mis suvel olid preventatiivset tööd teinud võtsid piiranguid juba maha, aga meil läksid haigestumised just üles.”

Merike: „Muidugi vajab rahvas hoolivat ja innustavat juhti! Minule ei mahu pähe, kuidas saab jätta ravist ilma inimesi, kes on püsinud terved selles haiguslaines. Inimesi, kes on vältinud kontakte, elanud tervislikult ja järginud Kallase soovitusi! Kallase soovitused on kahjuks hüplevad. Eilne soovitus pole täna moes. Kallas soosib pidu ja pummeldamist keset kriisi. Lihtsalt tülgastav. Lähtuda tuleb siiski faktidest jaerinevatest. Otsida lahendusi, mitte kiusata ja mõnitada rahvast. Mina isiklikult ei tea ühtegi inimest, kes sooviks kohe väga saada endale haigus selleks, et koormata haiglaid ja sealseid töötajaid.”

Karla: „Praegune püüd olla korraga "nii keldris kui katusel" ei saagi hästi lõppeda. Poliitika ja meditsiin on nagu õli ja vesi, mis ühes anumas koos olles on lihtsalt solk...”

Arusaamatu: „Sotsialist lubab sulle tasuta asju peale valimisi ja see on kuidagimoodi parem sellest, kui keegi sulle viinapudeli kohe kätte annab?”

Neljapäev, 4. november

Sel nädalal oli palju uudiseid kliimast, kuna Glasgow’s toimus tähtis maailma liidrite selle teemaline nõupidamine. Muuhulgas ilmus teade, et olukord kliima soojenemisega on parem kui seni arvatud ja sajandi lõpuks peaks temperatuur tõusma vaid 1,9, mitte 2,4 kraadi nagu seni arvatud. Mõtteid sel teemal oli palju.

Greta Tumba: „No need on ju vaid teadlaste mudelid ning tahes-tahtmata läheb osa neist puusse. 1990ndatel oli rahvastikuteadlaste mudel Eesti rahvaarvu kohta, et 700 000 inimest on siin alles 21. saj. keskpaigaks. Näete ju ise, et pandi puusse. Sama kliimaga, võib-olla tuleb parem, võib-olla halvem. 100% kindlust ei ole. Rohkem häirib tegusa kodanikuhoiakuga haiglane Rootsi koolitüdruk, kes sai tuntuks nii rumalate kui ka südantlõhestavate hädaldamisega keskkonnakatastroofi üle ja kellest sai põrandapõrkega sündinud koolilaste eeskuju paljudes maailma riikides. Tänu sellele vaimselt ebatervele Rootsi tüdrukule muutusid radikaalsed rohelised ka ÄKKI marginaalsetest poliitilistest fanaatikutest täiesti asjakohaseks ja rahvusvahelise meedia poolt propageeritud liikumiseks.”

sir Tilberdaa: „Rohelised teevad temperatuuri mõõtes nagunii sohki.”

paks kass: „Kliima ei ole aktsiahind, et liiguks kõlavate loosungite peale üles-alla.”

RicoTico: „Ei juhtu midagi. Määrasid uue koosoleku aja lihtsalt, kus püstitatakse uus daatum.”

Reede, 5. november

Nädal hakkas uudistega sellest, et Eesti õhuvägi rikkus Soome piiri, mille eest Eesti oma põhjanaabrilt kohe vabandust ka palus. Reageeringuid sellele kurioossele uudisele oli erinevaid, oli neid, kes imestasid, et Eestil üldse õhujõud on, millega midagi rikkuda, oli ka neid, kellele see intsident palju nalja tegi.

Serviti-37: „Ah, et meil on ka õhuvägi! Selle olemasolust saimegi teada tänu Soomele, kui Eesti õhuvägi „… kaldus pöörde tegemisel inimliku eksituse tõttu vähem kui minutiks Utö saarest lõunas Soome õhuruumi.”

Gentle Wolf: „Mis!? Lausa mõlemad lennukid rikkusid õhupiiri? Sisuliselt terve Eesti Õhuvägi!!!

Me olime millimeetri kaugusel sõjast ...ooo-mai-gaad...”

artur kurk: „Kisub väga Venemaa ajaloolise poliittehnoloogia moodi, et vaja on väikest ja võidukat sõda. Blitzkriegi. Praegu Kallasel koroona ja riigi valitsemisega ei suju, see eest sai porodele koht kätte näidatud. Peaaegu nagu Putin juba.”