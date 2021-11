Eesti film New Yorgis. Teatrifilm jättis ameeriklased külmaks, ent nõukogude lapsepõlv tõi saali täis

Pandeemia on jätnud kinosaalid kogu maailmas tühjaks. Üle mitme aasta leidsid osa Balti riikide filmiloojaid end taas pandeemiaeelses ajas, olles kogunenud Park Avenuele Skandinaavia majja. Eestist olid kohale lennanud „O2” stsenarist Olle Mirme, filmi „Aasta täis draamat” režissöör Marta Pulk, „Krati” autor Rasmus Merivoo ja Eesti filmi instituudi juht Edith Sepp.

Festivali avas Soome-Eesti ühine „Hüvasti, NSVL”, mille režissöör Lauri Randla liitus publikuga veebi vahendusel. „Lubage, ma tutvustan teile oma sugulast,” teatas Randla ja võttis kätte Lenini pea. Randla enda lapsepõlvemälestusest inspireeritud lugu Nõukogude Eestis elanud ingerisoomlasest lõi ameeriklaste seas laineid. Filmis on stseen, kus kiilakale Johannesele soengut tegev tšetšeenlannast juuksur pahandab, et poisi soengut parandaks vaid lääne Johnson & Johnsoni beebiõli. See veenis saalis istunud publikut, et nõukogude inimene polnud nii hall ja tuim, kui Hollywood seda näidata püüab.