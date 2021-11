Barbora edu valem noortele, kes soovivad alustada elu pealinnas

Leia kindel töökoht

„Kandidaadilt nõutakse varasemat töökogemust“. Just nii kõlab esimene takistus, mille otsa noor tööotsija tihti komistab. Absurd, kas pole! Kust peaks elu alustav ja esimest ametikohta otsiv noor saama kogemuse? Õnneks on ka selliseid tööpakkujaid, kes otsivad kogemuste asemel julget pealehakkamist, mis paljudel noortel olemas on. Barbora meeskonda on sellised inimesed alati oodatud. Lisaks teotahtele vajad vaid kiireid käsi-jalgu – aktiivsele noorele ei tohiks see olla mitte mingisugune takistus. Kaupade komplekteerimine vajab vaid veidi harjutamist ning paari päevaga on võimalik toimetada nagu kogenud professionaal.

Tee tööd, mille tasu ja tulevikku kontrollid sina ise

Kõige parem töö on selline, mille tulemused on töötaja enda teha. Barboras just nii ongi – kes töötab, see teenib. Üks tegusam periood on suurepärane võimalus alustada raha kogumist. Olgu see siis reisiks, auto ostuks või tulevikku investeerimiseks. Kindlasti on igaühel ka neid perioode, mil keha ja vaim vajab veidi puhkust. Saab! Paindlik tööaeg Barboras tähendab ka seda, et vajadusel saab endale lubada puhkeperioode. Samuti on töökoha puhul tähtis arenemisvõimalused neile, kes seda päriselt soovivad. Barboras on mitmeid juhte, kes on samuti alustanud oma teekonda kaupade komplekteerijana.

Ära raiska liiga palju raha esimese elukoha peale

Korterite üürihinnad võivad isegi põlise pealinlase ära ehmatada. Päris enda eluaseme ostust ei hakka me siinkohal isegi rääkima – kinnisvaramull on fakt. Barbora aitab ka elukohaga! Uutele töötajatele, kes on pärit väljastpoolt Tallinnat, garanteerib Barbora elamistoetuse moodsas ja mugavas ühiselamus. Kaup on lihtne 50-50 matemaatika – 100 eurot üüriraha maksab ettevõte ja 100 eurot maksab töötaja. Kui nüüd külastada selle infoga mõnda kinnisvaraportaali, saab igaüks ise veenduda, et tegemist on väga hea pakkumisega.

Tasuta lõunad on olemas