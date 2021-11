Koroonast jagu saamiseks ei aita ainult vaktsineerimine. Tuleb rakendada palju abinõusid paralleelselt. Kuid vaktsineerimine on vundament, millele kogu kriisist jagu saamise plaan tuleb rajada. Aga meie vundament on pragunenud ja need praod on tekkinud eelkõige Kaja Kallase valitsuse mitte usaldusväärsusest sihtgrupi jaoks.