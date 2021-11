Käesolevat pöördumist sundis mind kirjutama eelkõige soov väärata poliitikat, mille kohaselt linnakodaniku pöördumiste ignoreerimine võib olla „eduka“ poliitika osa. Kremlilik praktika peab lõppema. Äsjastel valimistel kogus Mihhail Kõlvart hääli ka lõhestava, ilmselt ebamoraalse poliitika ja linnapeale lubamatu retoorika toel. Raske on kelleltki eeldada empaatiat selle maa põliselanike suhtes, kuid meil on õigus nõuda, et linnapeavalitus ei pedaleeriks kujuteldavaid „solvanguid“, vaid euroopalikku, ohvreid austavat moraali järgides, ei talluks meie ajalool.