PÄEVA TEEMA | Priit Sibul: valitsus kuulaku teadlasi ja kehtestagu lähikontaktsetele eneseisolatsiooni nõue

Valitsus ja minister Tanel Kiik on oma senise retoorika pantvang. Pikka aega rõhutati, et vaktsineeritud inimesed pääsevad piirangutest ning vaktsineerimistõendit reklaamiti kui nakkusohutuse tõendit. Seetõttu ei taha valitsusliikmed teha ühtki liigutust, mis võiks jätta mulje, et koroonapassi osas eksiti. Selle eksimuse hinnaks on aga kõrge nakkus ja kaotatud inimelud.