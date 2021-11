Läti ajaloolane: Valgevene tegevusele tuleb reageerida ka siis, kui see meile haiget teeb. Me ei pea ostma idast tulevat gaasi

2017. aasta 1. märtsil esitles Euroopa Komisjon dokumenti Euroopa tulevikust. Selles öeldi uhkusega: „Meie problemaatiline minevik on andnud meile seitse aastakümmet väldanud rahuaja.” Praegu, kui Valgevene on alustanud Venemaa abiga euroliidu piiride vastu otsest rünnakut, tasub meenutada nende sõnade taga peituvat tühjust. Juba ammu pole olnud Euroopas rahu ja tuleb tegutseda, enne kui on hilja.

Euroopa Liidu poliitiline nõrkus muutub pikas perspektiivis üha ohtlikumaks, sest oht meie piiridele üksnes läheneb.