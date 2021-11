Kätlin Konstabel: sõprade-sugulastega ei peaks süstimise pärast riidu minema

„Mine ükskord ometi süstima, Eesti ei saa sinusuguste tõttu normaalse elu juurde tagasi!” – „Ei, ma ei ole ajupestud nagu sina – ei lähe!” – „Vaata seda artiklit, elementaarne ju, et peab vaktsineerima.” – „Aga sina vaata toda statistikat, sinu allikas ei kõlba kassi saba alla ka…”

Paljudes sõpruskondades ja peredes, aga ka avalikus ruumis, näeb säärast konfliktses stiilis suhtlemist palju. Keegi oma seisukohtadest naljalt ei tagane, frustratsioon kuhjub ja nii mõnelgi on tunne, et kunagine mõistlik sõber või pereliige on korraga justkui ära keeranud. Arvan, et me ei peaks koroona tõttu oma lähedastest ja sõpradest päris ilma jääma ning vaktsineerimisteemalised vestlused võiksid olla viisakad ja mõistlikud ka olenemata sellest, kas süst saab tehtud või mitte. Seega võiks meeles pidada mõningaid lihtsaid reegleid. Pakun järgmiseks 13 soovitust, kuidas käituda.