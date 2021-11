ARVUSTUS | Idiootlikkuseni väärtustatud väikekodanlik hedonism Endla teatri laval

Laura Jaanholdi lavastuse „Ma teenindasin Inglise kuningat” aluseks on Tšehhi kirjaniku Bohumil Hrabali 1971. aastal 18 päevaga kirja pandud samanimeline proosateos, mis kodumaal levis kõigepealt põrandaaluste trükimasina koopiatena ja nägi ametlikult trükivalgust alles 1989. aastal. Eesti keeles ilmus teos 2013. aastal Loomingu Raamatukogus.

Tegu on minavormis katkematu monoloogiga – Hrabal kirjutas kohati lehekülgedepikkuseid lauseid, mis on pigem poeesiale omase voogavusega. Seetõttu pidi dramatiseerija Andra Teede ise Hrabali mörtjast algmaterjalist stseene kokku mätsima. Kogenud stsenaristi abiga on lavastus saanud vähemalt esimese vaatuse jagu selge rütmistatusega ja seda on kerge jälgida.