Töö- ja terviseminister Tanel Kiik sõnas hiljuti: „Meie ühiskonnas on rohkem kõhklejaid ja neid, kes on kahjuks vaktsiinivastased ning libameditsiini austajaid – kristallidega ravijaid, selgeltnägijatesse uskujaid.” (Delfi 1.11) Sama tõdes professor Mati Heidmets: „Inimesi, kes teaduspõhise seletuse asemel võtavad tõsiselt silmamoondajaid ja külatarkuse eestkõnelejaid, on rohkem, kui võinuks Eesti puhul arvata.” (Forte 2.11) Mis nendes siis inimesi võlub?