Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping Tallinna linna juhtimiseks aastatel 2021-2025

Käesolev lepe sõlmitakse Eesti Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel ning tugineb erakondade 17. oktoobril 2021. a toimunud Tallinna Linnavolikogu valimisteks koostatud programmidele, Tallinna linna arengudokumentidele ning osapoolte maailmavaatele.

Kindlustame pealinna võimeka juhtimise ja jätkuva arengu. Tallinna linna jaoks on prioriteet kriisi tõttu kannatavate inimeste abistamine ja toetamine. Eesti suurima omavalitsusena mõistame linna rolli ja vastutust COVID-kriisi lahendamisel ning selle mõjude vähendamisel.

Tallinn on roheline pealinn, kus on targad ja omanäolised kogukonnad. Kujundame kõigile mugavat ja ohutut linnaruumi ning arendame keskkonnasõbralikku ühistransporti. Tallinn on hooliv ja tark linn, kus on tagatud kõigi linnaelanike toimetulek ja heaolu. Üheskoos anname Tallinnale hoogu.