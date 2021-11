Priit Sibul: Põlva olukorras on süüdi kohaliku võimu pugemine valitsuse korraldamatuse taha

On seletamatagi selge, et tervis on iga inimese eneseregulatsiooni ja vastutuse küsimus. Nõnda peab inimesele olema otsustamiseks võimalikult palju ja selget infot, et oma käitumist kujundada. „Millised mõjud millise tegevusega kaasnevad?“ on õigustatud küsimus, mis tavakodanikul praeguses kriisiolukorras otsuste vastuvõtmisel tekib. On tõendatud, et vaktsineerimine aitab haigust kergemini läbi põdeda. Samuti peab olema selge ja arusaadav, millised tüsistused võivad kaasneda ühe või teise vaktsiiniga, sest ka need on tõendatud. Loomulikult on oluline luua koroonaviiruse vastu vaktsineerimise kõrvalmõjudest tekitatud kahjude hüvitamise fond, mis mitmel pool Skandinaavias toimib – seegi mängib inimese otsuse langetamisel oma osa. Inimesel peab olema piisavalt infot, et endale parim otsus langetada ja seda nii Põlvas kui igal pool mujal. Kui mõistlikke otsuseid ei tule ei valitsusest ega kohalikul tasandil, tuleb need igaühel pereringis vastu võtta. Tervis on meie kallim vara, mille eest vastutame igaüks ise.